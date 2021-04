Twitch Italia, chi ha streammato di più a inizio 2021? Risposta inaspettata

La perseveranza è molto importante, specialmente per quel che riguarda il mondo del Web. Risulta dunque interessante dare un'occhiata e citare i canali di Twitch Italia che hanno effettuato streaming per più tempo in questo inizio 2021. D'altronde, in tempi di pandemia, tenere compagnia al proprio pubblico non è cosa di poco conto.

Ebbene, stando ai dati forniti da alcuni tool esterni, i canali Twitch italiani che sono stati in diretta per il maggior numero di ore nel corso degli ultimi 90 giorni, ovvero nei primi mesi del 2021, sono quelli presenti di seguito.

I canali di Twitch Italia che hanno streammato di più a inizio 2021

Cedduzzo: 2112 ore in diretta; MatteoHS: 2067 ore in live; SocialBoomTV: 2055 ore in diretta; ndr95peroz: 1941 ore in live; bici_tv: 1893 ore in diretta; telecorlive: 1865 ore in live; radiohousesmilewebradio: 1477 ore in diretta; Pepo3393Live: 1385 ore in live; CentroSuonoSport1015: 1375 ore in diretta; medicalexcellencetv: 1358 ore in live.

Insomma, il canale di Twitch Italia che è stato per più ore in diretta in questo inizio 2021 è quello di Cedduzzo, che nel periodo coinvolto ha fatto registrare un picco di 1702 spettatori, nonché 360 spettatori medi. Una "vittoria inaspettata", in quanto qualcuno poteva dare per scontato che si trattasse di MatteoHS, visto che le sue dirette ultimamente hanno superato non poche volte le 15/20 ore per singola live. Da notare inoltre il fatto che la top 10 è composta per la maggior parte da canali che non superano i 50 spettatori medi.

In ogni caso, nonostante le statistiche siano sempre intriganti, ricordiamo che non sono i numeri a decretare la qualità di un canale. Infatti, ogni streamer è valido a modo suo e risulta importante per le persone che lo seguono.