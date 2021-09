Twitch Italia, qual è il canale più visto a settembre 2021? La risposta non sorprende

Nonostante i vari dibattiti attivi su Twitch, ovviamente la piattaforma di proprietà di Amazon sta continuando a far registrare numeri particolarmente elevati anche in Italia. In questo contesto, risulta interessante analizzare le statistiche relative ai canali più visti nel nostro Paese.

Prendendo in considerazione i dati forniti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, i 5 canali italiani di Twitch con più watch time nei primi 7 giorni di settembre 2021 sono quelli presenti di seguito.

Twitch Italia: i primi 5 canali per watch time a settembre 2021

LyonWGFLive: 431.198 ore viste; pizfn: 253.319 ore viste; Moonryde: 220.262 ore viste; POW3Rtv: 179.572 ore viste; Homyatol: 163.374 ore viste.

Insomma, la risposta in merito a qual è il canale più visto a settembre 2021 su Twitch Italia è abbastanza scontata. Infatti, LyonWGFLive sta facendo registrare risultati importanti sotto diversi punti di vista. Basti pensare al primo posto per quel che riguarda il numero di spettatori medi in Italia, nonché all'approdo nella top 50 globale di Twitch. Insomma, il primo posto anche in questo contesto era prevedibile.

Per il resto, risulta interessante notare l'incredibile numero: 431.198 ore viste nei primi 7 giorni di settembre 2021. Tra l'altro, pizfn, il canale al secondo posto, pur facendo registrare numeri molto alti, è parecchio lontano: 253.319 ore viste.