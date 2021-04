Twitch Italia, qual è stato il numero più alto di spettatori nel 2021?

Dopo aver trattato le statistiche relative allo streamer con più spettatori medi nel 2021, torniamo ad analizzare il mondo di Twitch Italia. Infatti, non sono in pochi coloro che si chiedono quali siano i numeri che la piattaforma di proprietà di Amazon riesce attualmente a "smuovere" nei casi migliori.

In questo contesto, possono tornare utili i dati forniti da alcuni tool esterni. Infatti, questi ultimi sono relativi ai picchi in termini di spettatori fatti registrare dai singoli canali. In parole povere, si stanno analizzando delle statistiche simili agli "ascolti TV", facendo tuttavia riferimento solamente ai record legati ai singoli streamer. In ogni caso, i canali che dispongono dei picchi più elevati sono quelli di seguito. L'analisi è stata effettuata per quel che riguarda gli ultimi 90 giorni, ovvero i primi mesi del 2021.

5 canali con picchi più elevati in termini di spettatori su Twitch Italia

Ricordiamo che i dati potrebbero non essere del tutto precisi, in quanto forniti da tool esterni e non dai diretti interessati, ma rappresentano bene la situazione. ZanoXVII "stacca" tutti di un bel po' e il momento in cui è stato effettuato il record è "immortalato" online in vari video presenti su YouTube. Va tuttavia notato che Twitch sta diventando particolarmente popolare in Italia grazie anche a canali come LyonWFGLive, che pur piazzandosi secondo ha fatto registrare un record importante.

In ogni caso, nonostante le statistiche siano sempre intriganti, i dati servono semplicemente per farsi un'idea in merito a quanto sta accadendo su Twitch Italia, ma non vanno presi come sinonimo di qualità dei contenuti. La piattaforma pullula infatti di molti altri streamer altrettanto validi.