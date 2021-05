Twitch Italia, qual è stato il picco di spettatori ad aprile 2021?

Twitch è una piattaforma che sta diventando sempre più popolare anche in Italia. A dimostrarlo sono i numeri fatti registrare dai canali nostrani più in vista, che ormai hanno ben poco da invidiare a quelli di altre piattaforme. Un esempio arriva dal picco di spettatori relativo ad aprile 2021.

Stando ai dati forniti da tool esterni, quest'ultimo appartiene al noto canale LyonWGFLive. Infatti, una diretta del popolare streamer ha fatto registrare 76.770 spettatori. In seconda posizione troviamo invece Moonryde, che ha fatto segnare un picco di 61.165 spettatori. C'è poi Homyatol a chiudere il podio: il picco in questo caso è di 56.519 spettatori.

In ogni caso, dato che si tratta di dati provenienti da fonti esterne a Twitch e non direttamente legate agli streamer, ricordiamo che può sempre esserci un certo margine di errore. Tuttavia, in genere questi dati consentono di farsi un'idea di massima relativamente allo stato della piattaforma.

Restando in casa Twitch, su queste pagine abbiamo già dato un'occhiata alle categorie più viste in Italia, nonché allo streamer con più follower in assoluto. Per il resto, potrebbe interessarvi approfondire anche l'analisi relativa alle "origini" di Twitch Italia. Insomma, risulta sempre intrigante dare un'occhiata alle statistiche legate alla piattaforma di proprietà di Amazon, fonte inesauribile di ore di svago.