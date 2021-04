Twitch Italia, qual è lo streamer con più spettatori medi nel 2021?

Dopo aver trattato la vicenda che coinvolge Mediaset, torniamo ad analizzare Twitch. Questa volta ci inoltriamo nel mondo delle statistiche, cercando di comprendere quali sono i canali che stanno attirando maggiormente l'interesse del pubblico italiano in questo 2021.

Ebbene, stando ai dati forniti da tool esterni, per quel che riguarda gli ultimi 90 giorni, quindi si fa riferimento ai primi mesi del 2021, i cinque canali Twitch con più spettatori medi sono quelli riportati di seguito.

5 canali con più spettatori medi su Twitch Italia nei primi mesi del 2021

LyonWFGLive: 52.671 spettatori medi; ZanoXVII: 17.731 spettatori medi; ChristianVieriOfficial: 17.448 spettatori medi; Tumblurr: 12.080 spettatori medi; Zedef (Fedez): 9164 spettatori medi.

Ci sono tuttavia da notare vari altri fattori, in quanto chiaramente non tutti gli streamer coinvolti sono stati in diretta per lo stesso numero di ore. Più precisamente, LyonWFGLive ha effettuato dirette per un totale di 111 ore, mentre ZanoXVII è stato online per 429 ore nel periodo di tempo analizzato. ChristianVieriOfficial ha invece trasmesso per 56 ore, mentre Zedef (Fedez) ha trascorso online 26 ore.

Inoltre, il picco più alto di spettatori non è stato raggiunto da LyonWFGLive, bensì da ZanoXVII, dato che quest'ultimo ha fatto registrare 145.938 spettatori, mentre LyonWFGLive si è "fermato" a 76.770 spettatori.

In ogni caso, nonostante i dati siano sicuramente interessanti, ovviamente questi numeri servono solamente a "fotografare" la situazione, ma sulla piattaforma di proprietà di Amazon sono presenti anche molti altri streamer validi.