Twitch Italia, quali sono gli streamer che stanno crescendo di più a luglio 2021?

L'estate è arrivata e gli streamer di Twitch stanno dunque cercando di "catturare" l'attenzione di quel tipo di pubblico che ora dispone di più tempo libero. Risulta dunque interessante dare un'occhiata a quali sono i canali italiani che stanno crescendo di più a luglio 2021 sul noto portale viola.

Ebbene, stando ai dati forniti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, i cinque canali italiani che hanno ottenuto più follower su Twitch nel corso degli ultimi 14 giorni, ovvero nelle prime settimane di luglio 2021, sono quelli presenti di seguito.

Twitch Italia, i 5 canali che stanno crescendo a ritmo più elevato a luglio 2021

imviolet_: 18.408 follower ottenuti; LyonWGFLive: 17.925 follower ottenuti; grenbaud: 17.768 follower ottenuti; genefn: 16.526 follower ottenuti; ZanoXVII: 16.303 follower ottenuti.

Insomma, luglio 2021 sta facendo registrare numeri interessanti per vari streamer. In testa alla classifica c'è imviolet_, mentre a completare il podio ci pensano LyonWGFLive e grenbaud. Interessante dunque notare come alcuni canali già molto noti stiano continuando ad attirare nuovo pubblico.

Ricordiamo, infatti, ad esempio, che LyonWGFLive qualche tempo fa è entrato nella top 25 mondiale di Twitch per spettatori medi. Un altro canale ben noto presente in "classifica" è inoltre quello di ZanoXVII, che rappresenta uno degli streamer con più follower in generale in Italia.