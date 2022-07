Twitch, un italiano nella top 100 dei canali più visti Global a giugno 2022

Dopo aver trattato l'arrivo della funzionalità Guest Star per Twitch, torniamo ad approfondire su queste pagine la piattaforma viola. Infatti, un italiano rientra nei 100 canali più visti in generale su Twitch a giugno 2022.

In particolare, stando a tool esterni alla piattaforma, negli ultimi 30 giorni (dunque a giugno 2022) un italiano è riuscito a piazzarsi nelle prime 100 posizioni dei canali che dispongono in generale del più alto numero di ore viste su Twitch. In parole povere, si fa riferimento al tempo che gli utenti hanno speso in totale a guardare quel canale nell'arco dei 30 giorni presi in considerazione.

Un italiano nella top 100 dei canali Most watched su Twitch a giugno 2022

Di seguito la lista parziale della top 100 dei canali più visti in generale su Twitch a giugno 2022, che mette in evidenza il profilo italiano coinvolto.

1. ibai: 21.676.571 ore di watch time;

2. xQc: 20.793.382 ore;

3. Gaules: 12.876.611 ore;

4. auronplay: 9.901.240 ore;

5. Asmongold: 9.719.168 ore;

6. fps_shaka: 9.480.637 ore;

7. Trainwreckstv: 7.641.719 ore;

8. ROSHTEIN: 7.527.952 ore;

9. eliasn97: 7.520.063 ore;

10. GamesDoneQuick: 7.030.477 ore;

[...]

85. Tumblurr: 1.735.006 ore;

[...]

99. Pokimane: 1.551.283 ore;

100. Forsen: 1.549.092 ore.

Insomma, il canale nostrano Tumblurr a giugno 2022 si è inserito nella top 100 a livello globale di Twitch per quel che riguarda la statistica "Most Watched". Per il resto, al primo posto c'è un nome ben noto, dato che ibai ha stabilito il record di visualizzazioni su Twitch.