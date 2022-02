Twitch, un italiano in top 25 globale per picco di spettatori a gennaio 2022

Dopo aver trattato l'accordo tra Merlin e Twitch per la musica indipendente, torniamo ad approfondire su queste pagine la piattaforma di proprietà di Amazon. Questa volta si fa riferimento alle statistiche legate al noto portale viola: più precisamente alla top 25 globale per picco di spettatori di gennaio 2022.

Ebbene, stando a dati forniti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, il connazionale che è riuscito a piazzarsi nella "zona alta" della "classifica" per picco di spettatori su Twitch è ZanoXVII. Infatti, quest'ultimo è riuscito a superare i 140.000 spettatori connessi in simultanea. Si tratta dell'unico italiano nella top 50 relativa a gennaio 2022.

I 25 canali di Twitch con picco di spettatori più alto a gennaio 2022

elxokas: 1.185.959 spettatori; TheGrefg: 1.066.622 spettatori; n3koglai: 543.743 spettatori; casimito: 540.146 spettatori; OllieGamerz: 459.316 spettatori; auronplay: 457.641 spettatori; juansguarnizo: 282.341 spettatori; LEC: 221.078 spettatori; ibai: 218.233 spettatori; Manatreed: 215.294 spettatori; Luzu: 208.594 spettatori; LCK_Korea: 201.389 spettatori; Kamet0: 196.366 spettatori; Rubius: 179.378 spettatori; ElSpreen: 178.649 spettatori; AmazonMusic: 167.856 spettatori; ernesBarbeQ: 153.040 spettatori; Castro_1021: 150.694 spettatori; BLASTPremier: 148.094 spettatori; LCK: 146.651 spettatori; xQcOW: 143.608 spettatori; ZanoXVII: 141.840 spettatori; LCS: 140.420 spettatori; loud_coringa: 134.235 spettatori; AriGameplays: 128.471 spettatori.

Insomma, ancora una volta ZanoXVII si riconferma tra i canali più seguiti, non solo per quel che concerne l'Italia, ma anche per quel che riguarda la piattaforma Twitch in generale. Certo, il picco di spettatori non è l'unico parametro per comprendere lo stato di salute di un canale, ma è sicuramente interessante notare che gli streamer nostrani stanno facendo registrare numeri molto interessanti, comparabili anche a quelli esteri.

D'altronde, i dati ufficiali di Twitch Italia relativi al 2021 avevano già "incoronato" ZanoXVII, che durante la diretta streaming relativa al lancio di FIFA 21 aveva fatto segnare numeri simili a quelli indicati in questa sede. Per il resto, ricordiamo che Twitch non è una "gara": ci sono infatti anche canali molto meno seguiti che portano contenuti di qualità. Tuttavia, è innegabile il fatto che i numeri ci raccontino in modo intrigante l'andamento della piattaforma di proprietà di Amazon.