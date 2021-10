Twitch, la faccia di Jeff Bezos appare in ogni categoria di stream

L’attacco hacker ai danni di Twitch ha causato non poco scompiglio nella community di utenti in tutto il mondo, specialmente in seguito alla conferma del gigantesco data leak da parte della piattaforma stessa. Come se non bastasse, però, qualcuno si è divertito a inserire la faccia di Jeff Bezos nelle categorie di Twitch.

Al momento della scrittura dell’articolo il problema sembra essere rientrato, tuttavia resta un incidente bizzarro che ha fatto ridere streamer e utenti in tutto il mondo per diverse ore. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 ottobre 2021, diverse persone hanno notato una strana immagine di sfondo in categorie streaming come Dota 2, Back 4 Blood, GTA V, Minecraft, Apex Legends e molte altre ancora. Come potete vedere dal tweet in calce all’articolo e dalla clip estratta dalla diretta di Pokelawls, il banner provvisoriamente inserito da ignoti si tratta proprio di una parte del volto di Jeff Bezos.

Non è chiaro cosa possa avere comportato questo cambio di immagine di sfondo delle categorie e chi possa essere stato, ma molto probabilmente si tratta dei medesimi problemi nella configurazione dei server che hanno portato al leak di centinaia di gigabyte di dati sensibili, dal codice sorgente di Twitch ai guadagni degli streamer più famosi. I gestori del servizio, nel mentre, non hanno ancora risposto alle richieste di commenti da parte di utenti e testate del settore. Insomma, questa è stata veramente una settimana pessima per Twitch.

Nella giornata di ieri abbiamo anche visto come cambiare la password di Twitch e attivare l’autenticazione a due fattori, così da essere più al sicuro in seguito ai recenti disguidi per la piattaforma di streaming.