Twitch lancia il nuovo aggiornamento delle emoticon: più modi per esprimersi

Twitch ha annunciato un nuovo aggiornamento delle emoticon che faciliterà ulteriormente ed amplierà i modi per connettersi con gli streamer. A partire da oggi, infatti, gli autori, le autrici e le community potranno esprimersi in tanti nuovi modi nella chat.

Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa ufficiale di Twitch.

Amore per affiliati e affiliate: nuovi slot emoticon

In passato, gli affiliati e le affiliate iniziavano il proprio viaggio con un unico slot emoticon. Sapete cosa è meglio di uno slot emoticon? Cinque slot. Quindi, basandoci sui feedback degli affiliati e delle affiliate abbiamo aumentato il numero dei rispettivi slot emoticon, portandolo a cinque. Sono cinque opportunità di esprimersi, descrivere emozioni e trasmettere la propria personalità.

Raggiungendo traguardi specifici, gli affiliati e le affiliate possono sbloccare un totale di NOVE slot. Le emoticon sono uno dei modi migliori per far crescere e ricompensare la propria community. Contattate gli artisti e le artiste che amate e ditegli che avete degli slot da riempire. Se non avete la possibilità di creare le emoticon personalizzate, niente paura! Mentre valutate come potrebbero essere le vostre splendide emoticon personalizzate, potete accedere all’intera libreria di emoticon predefinite. Le emoticon personalizzate sono nella Libreria sulla pagina emoticon .

Oggi inizieremo a pubblicare l’aggiornamento e prevediamo che tutti gli affiliati e tutte le affiliate potranno accedere agli slot aggiuntivi nelle prossime settimane. E sì, partner, questa modifica aumenterà anche gli slot a vostra disposizione, a meno che non abbiate già sbloccato il numero massimo. Visualizza il programma di distribuzione qui.

Ulteriore affetto per affiliati e affiliate: emoticon animate

Visto che ci sentiamo piuttosto emot-ivi, quando a giugno abbiamo pubblicato le emoticon animate abbiamo promesso agli affiliati e alle affiliate che anche loro avrebbero potuto offrire le emoticon animate alle proprie community. Gli affiliati e le affiliate inizieranno con un solo slot per le emoticon animate, ma potranno sbloccarne fino a cinque. Gli slot delle emoticon animate sono un ulteriore modo per far emergere la vostra personalità e coinvolgere la community. Probabilmente starai pensando che quello per animare le emoticon è un processo lungo e costoso. Ottima osservazione! Ecco perché offriamo la funzionalità Animazione semplice, per aiutarti a convertire facilmente e gratuitamente le emoticon statiche nelle rispettive versioni animate.

Anche la pubblicazione di questo aggiornamento inizierà oggi. Prevediamo che tutti gli affiliati e le affiliate potranno accedere alle emoticon animate nelle prossime settimane.

Emoticon + dati: analitica emoticon

Infine, come avrete notato all’inizio del mese, stiamo pubblicando lo splendido incontro tra emoticon e dati: analitica emoticon. Come abbiamo già sottolineato, le emoticon sono uniche per ogni autore o autrice. Sono un modo per esprimersi. Per gli autori e le autrici che pensano alla propria community, è utile sapere come e quando vengono usate le emoticon. Vogliamo fornirti tutti gli strumenti necessari per migliorare e perfezionare il tuo canale, e siamo certi che la visualizzazione dell’uso delle emoticon ti tornerà molto utile.

Qualche settimana fa abbiamo iniziato la pubblicazione sulla tua dashboard autore di una funzionalità di analitica delle emoticon. In base ai feedback della community, oggi i partner, le partner, gli affiliati e le affiliate possono accedere all’analitica emoticon. Maggiori informazioni al riguardo qui .

L’introduzione di queste funzionalità è stata favorita dai vostri feedback. Ascoltiamo sempre le vostre opinioni per garantire agli autori, alle autrici e alle community su Twitch un’esperienza migliore. Se avete idee o feedback per aiutarci a migliorare ciò che riguarda le emoticon, contattateci .