Twitch lancia la cronologia delle chat, mentre lo show Seinfeld IA viene sospeso

Per la serie "cosa sta accadendo su Twitch", ci soffermiamo su due questioni emerse di recente in merito alla popolare piattaforma viola. Di mezzo c'è l'arrivo di una nuova funzionalità, nonché la sospensione di uno show che aveva attirato particolarmente l'attenzione.

Partendo dalla questione del canale Twitch con episodi di Seinfeld generati dall'IA, che era pensato per risultare attivo 24 ore su 24, quest'ultimo è ora stato bannato temporaneamente dalla piattaforma. Per intenderci, al momento in cui scriviamo la pagina Twitch del canale watchmeforever mostra la classica scritta "il canale è temporaneamente non disponibile per una violazione delle Linee guida per la community o delle Condizioni per l'utilizzo del servizio di Twitch".

A quanto pare, stando a quanto riportato anche da Vice, lo show generato tramite IA avrebbe a un certo punto trasmesso accidentalmente contenuti transfobici. Sembrerebbe che la sospensione avrà una durata di almeno due settimane, mentre i creatori dello show si sono già scusati e hanno spiegato che dietro al tutto ci sarebbe stato un errore che ha causato un "problema tecnico". In parole povere, dato che un programma legato allo show non funzionava più, quest'ultimo è stato spostato su un altro programma simile, che non aveva però le stesse sicurezze lato moderazione. È già stato spiegato che si sta lavorando affinché tutto ciò non accada più.

Al netto della questione dello show, che come ben potete immaginare non sta passando inosservata in un momento in cui molte aziende puntano sull'IA (chi ha detto Microsoft e ChatGPT?), su Twitch è in arrivo la cronologia delle chat. A tal proposito, come riportato anche da The Verge, gli spettatori possono ora vedere, mediante questa funzionalità in fase di rollout, i 50 messaggi precedenti al loro arrivo in chat durante la diretta (o i messaggi relativi all'ultima ora di diretta, in alcuni casi). In parole povere, si sta cercando di consentire agli utenti di poter comprendere in autonomia di cosa si stava parlando prima di arrivare in live.