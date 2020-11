Twitch lancia le Gift Cards: ecco una possibile idea regalo per Natale!

Dopo il lancio delle Previsioni su Twitch, la piattaforma di streaming di Amazon annuncia una novità che potrebbe fare gola a molti in vista del Natale: le Twitch Gift Card, che saranno disponibili anche in Italia nei tagli da 25, 50, 100 e 200 Euro.

Acquistabili attraverso la pagina dedicata, le Gift Card possono essere riscattate in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna ed Ungheria, e consentono di acquistare prodotti su Twitch.

Negli Stati Uniti, a coloro che acquisteranno una Gift Card da 50 Dollari sarà dato uno sconto da 5 Dollari per un acquisto su Amazon. In Italia al momento però non sembra essere disponibile.

Le Gift Card di Twitch non possono essere usate per il merchandising, ma Twitch ha spiegato che collegandosi alla Loot Cave di Amazon è possibile accedere a tante sorprese. Di seguito proponiamo le FAQ ufficiali diffuse da Twitch.

Twitch Gift Cards - FAQ

Dove posso trovare una Twitch gift card?

Visita twitch.tv/giftcard per vedere dove puoi acquistarla.

Le card hanno una scadenza?

No! I fondi della carta rimangono tuoi finché il tuo conto Twitch è attivo.

Come faccio o come fa mio figlio/mio nipote/mio fratello/il mio amico/il mio partner/il mio collega a riscattare la card?

Puoi riscattare il codice a questa pagina oppure qui twitch.tv/giftcard .

Il destinatario del regalo dovrà avere un account Twitch o crearne uno nuovo per poter riscattare il proprio codice. I codici possono essere riscattati solo nei paesi disponibili. Una volta riscattata la gift card, il suo intero importo sarà trasferito sul saldo della Gift Card del destinatario nel suo Portafoglio Twitch .

Cosa si può acquistare con le Twitch gift card?

Le Twitch gift card possono essere riscattate per acquistare Bit, abbonamenti regalo alla tua community o ai membri della tua community preferita, abbonamenti per te stesso al tuo canale Twitch preferito, o per Turbo.