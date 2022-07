Twitch lancia una modalità per la beneficenza: ecco come funziona

Di recente Twitch ha abbassato la soglia di pagamento minima, anche in Italia. Tuttavia, non c'è solamente questa novità per la piattaforma viola a luglio 2022. Infatti, è stato annunciato l'arrivo della cosiddetta "modalità beneficenza".

Ebbene, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e The Verge, una delle questioni più dibattute in merito alla possibilità per gli streamer di spendersi per una buona causa tramite le loro live è quella relativa al fatto che finora è stato necessario affidarsi a terze parti per effettuare iniziative di questo tipo. Ora, invece, la piattaforma di proprietà di Amazon vuole rendere tutto più semplice per i Creator, mediante Twitch Charity.

Si fa riferimento a una serie di tool legati alle donazioni, implementati questa volta direttamente su Twitch. Si mira a consentire a uno streamer di fare tutto tramite la piattaforma viola: l'obiettivo è quello di garantire la creazione e la gestione di live di beneficenza in pochi clic, così da portare anche ulteriori streamer a prendere parte a iniziative di questo tipo.

Per il momento il tutto è in fase beta, quindi la funzionalità è attiva per un numero limitato di streamer (chi è stato selezionato verrà informato tramite mail) e si basa su pochi enti benefici. La volontà di Twitch è chiaramente quella di estendere la feature a più persone possibili, ma prima vanno effettuati i dovuti test. In ogni caso, la piattaforma conta di rendere disponibile questa possibilità essenzialmente per tutti i canali partner a livello globale entro la fine del 2022.

Per il resto, Twitch ha deciso di affidarsi al sistema di donazioni di PayPal per gestire al meglio i nuovi tool. Gli streamer potranno saltare i vecchi passaggi manuali, scegliendo semplicemente un ente benefico, impostando un obiettivo e attivando la "modalità beneficenza", cercando dunque di spingere più persone possibili a donare per una buona causa (sullo schermo degli spettatori comparirà un apposito pulsante).

Twitch chiaramente non tratterrà alcuna commissione dalle donazioni, destinando tutto all'ente benefico coinvolto (di mezzo ci saranno solamente le commissioni legate all'elaborazione dei pagamenti). In ogni caso, potete fare riferimento al blog ufficiale di Twitch per maggiori dettagli.