Twitch lancia Scuola di streaming per allenare gli streamer del futuro

Vi abbiamo parlato giusto qualche giorno fa del fatto che esistono molti streamer che fanno dirette per zero spettatori su Twitch. Ebbene, per risolvere questo e altri problemi, la nota piattaforma ha deciso di lanciare Scuola di streaming, una serie di dirette e altri strumenti che insegneranno come fare live di qualità.

La pagina in italiano è già stata pubblicata e il servizio è già in funzione. Da lì sono disponibili tutti gli strumenti del caso per diventare degli streamer di alta caratura. Sul sito si legge: "Qui imparerai le basi dello streaming, affinerai le tue capacità e riceverai suggerimenti e trucchi dagli streamer che hanno già percorso il tuo stesso cammino. Tutto questo senza repellenti per insetti, scottature e canzoncine fastidiose (ok, forse un paio di canzoncine). [...] Non importa se sei al tuo primo o centesimo streaming, qui troverai tutte le informazioni per migliorare il tuo streaming con lezioni e suggerimenti per ogni passo della tua avventura".

Oltre a questo, ulteriori dettagli sull'iniziativa ci vengono forniti dai colleghi di Engadget, che riportano come la prima diretta in cui alcuni streamer più o meno famosi risponderanno alle domande dei nuovi arrivati avverrà il prossimo 31 luglio alle ore 11:00 italiane. Vi invitiamo comunque a tenere monitorata la succitata pagina, nel caso foste interessati al tutto.