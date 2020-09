Twitch lancia Soundtrack, il nuovo strumento per streamer per la musica autorizzata

Dopo il lancio su Twitch dei Watch Parties a inizio settembre, la nuova feature che permette di vedere contenuti del catalogo Prime Video assieme a propri spettatori, ora il servizio di streaming più famoso al mondo lancia Soundtrack, la funzionalità che permette di ascoltare musica durante la live senza rischiare disguidi con il copyright.

Il problema della possibilità di aggiungere contenuti musicali di sottofondo mentre si gioca o comunque si propongono contenuti interessanti su Twitch attanaglia gli streamer da parecchio tempo. Con gli ultimi provvedimenti della piattaforma in materia, inoltre, il rischio di sospensione dell’account o di ban è cresciuto ancora. Ora però con Soundtrack i content creator potranno tirare un sospiro di sollievo e godere anche di nuovi strumenti.

La feature, resa disponibile tramite un’applicazione apposita separata da ogni programma per lo streaming ma compatibile (attualmente) con OBS, Streamlabs OBS e Twitch Studio, funziona così: i brani di sottofondo vengono trasmessi contemporaneamente al feed video ma separatamente, così da permettere a Twitch di rimuovere automaticamente la musica soggetta a copyright dai VOD della live per evitare possibili segnalazioni, o altrimenti proporre al content creator musica non soggetta a copyright.

Nel comunicato stampa diffuso da Twitch inoltre è specificato che l’app proporrà più di un milione di tracce di oltre 30 etichette e distributori indipendenti come Chillhop, EMPIRE, Future Classic, Monstercat e SoundCloud, curando tante playlist divise per genere o per l’umore del momento e anche librerie musicali chiamate “Stazioni” per continuare a offrire brani autorizzati per l’uso in live. Chiunque guarderà su Twitch uno streamer che utilizza Soundtrack, infine, vedrà un nuovo widget che mostrerà il brano in riproduzione e potrà anche collegarsi alla pagina Spotify dell’artista e al suo canale Twitch – se esistente.

Una novità estremamente interessante disponibile sin da subito per tutti gli streamer in una prima versione compatibile con OBS su PC, accessibile entrando nella lista d'attesa e attendendo poi l'invito via mail con le istruzioni per il download. Per maggiori informazioni, sopratuttto per musicisti ed etichette che vogliono inserire la loro musica in Soundtrack, è stato aperto poi un sito apposito.