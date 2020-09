Twitch lancia SUBtember: sconti fino al 30% sugli abbonamenti

Se siete tra coloro che sono soliti passare molte ore su Twitch, magari anche per via delle dirette effettuate sul canale ufficiale di Everyeye, l'offerta lanciata in questi giorni dalla nota piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon potrebbe fare al caso vostro. Infatti, è possibile sottoscrivere degli abbonamenti a prezzi scontati.

Più precisamente, Twitch sta inviando dei messaggi di posta elettronica ai suoi iscritti per avvisarli dell'iniziativa "SUBtember" (o "Subtembre"), che è iniziata il 1 settembre 2020 e andrà avanti fino al 30 settembre 2020. In parole povere, quest'ultima consente di ottenere sconti su abbonamenti di qualsiasi livello a canali Twitch. Si può usufruire di queste promozioni solamente dal sito ufficiale di Twitch (e non tramite dispositivi mobili).

Sul portale ufficiale della piattaforma viola si legge: "Gli sconti (20% di sconto mensile, 25% di sconto per 3 mesi, 30% di sconto per 6 mesi) si applicano solo alla prima scadenza dei nuovi abbonamenti periodici a pagamento, o alle conversioni degli abbonamenti Prime o degli abbonamenti regalo esistenti in abbonamenti a pagamento. Non si applicano agli abbonamenti periodici esistenti, agli abbonamenti Prime o agli abbonamenti regalo non convertiti in abbonamenti a pagamento, o ai nuovi abbonamenti regalo singoli, regalo della community, di squadra, o personalizzati. L'offerta non è disponibile sulle app Twitch per dispositivi mobile. Termina il 30/9/20 alle 23:59 PT".

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per sostenere i propri streamer preferiti. Per maggiori informazioni, potete consultare il link presente in fonte.