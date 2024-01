Twitch licenzia ancora: taglierà il 35% del personale

I licenziamenti messi in campo da Amazon nel 2023, che hanno interessato anche la divisione Twitch, non sono terminati. Secondo quanto affermato da alcune fonti, infatti, la piattaforma di streaming sarebbe pronta a tagliare altre 500 posizioni lavorative, pari al 35% del personale.

Queste, addizionate ai 400 dipendenti licenziati nel 2023, portano quasi a 1000 il numero di posti di lavoro tagliati da parte di Twitch. Le fonti anonime raccontano che i tagli potrebbero essere annunciati “già mercoledì”, quindi oggi.

Twitch sta attraversando un periodo non semplice: molti dirigenti di alto livello infatti hanno lasciato l’azienda nel giro di pochi mesi, e nonostante le 1,8 miliardi di ore di streaming live al mese, i costi sono elevati. A ciò si aggiunge l’annuncio di qualche mese fa che Twitch cesserà le sue operazioni in Corea del Sud a Febbraio.

In un comunicato, Amazon aveva affermato che “dopo diversi anni di riflessioni e sforzi per trovare un modo per continuare a operare in Corea, Twitch ha deciso di terminare le sue operazioni in Corea a partire dal 27 febbraio 2024”. Alla base della decisione ci sono appunto i costi elevati delle tariffe di rete, legati ad una legge locale che obbliga i principali fornitori di contenuti a pagare per utilizzare le reti del paese.