Twitch si dà alla moda: Burberry sfilerà in diretta sulla piattaforma di Amazon

Burberry, in collaborazione con Twitch, il servizio di live video streaming, invita la sua community globale a seguire la sfilata della nuova collezione Primavera/Estate 2021 in diretta dal Regno Unito.

Burberry utilizzerà l'esclusiva funzionalità Squad Stream di Twitch per trasmettere la sfilata in diretta streaming da un'unica finestra: gli ospiti avranno la possibilità di vivere le emozioni dello show da più punti di vista e di interagire live grazie alla chat di Twitch, creando così un'esperienza personale e unica.

Nato come piattaforma per l’online gaming Twitch offre contenuti sempre innovativi e all’avanguardia, abbracciando nuovi settori come l’arte e la musica. La continua ricerca di nuovi orizzonti si concretizza grazie alla collaborazione con Burberry, da sempre attento all’innovazione digitale. Questa partnership simboleggia solo l’inizio di un nuovo percorso per Twitch, che lo vede protagonista nel coinvolgimento della propria community.

"Burberry è da sempre un brand d’eccellenza nel mondo della moda e questa collaborazione con Twitch lo conferma” afferma Rod Manley, Chief Marketing Officer di Burberry. “Twitch offre un nuovo ed entusiasmante spazio dove la community di Burberry viene coinvolta digitalmente, creando la sensazione di essere nel first row dello show. Si tratta di un'esperienza interattiva in cui gli ospiti possono connettersi e interagire sia con il nostro brand che tra di loro, vivendo da diversi punti di vista la nuova collezione Primavera/Estate 2021".

"In questa collaborazione Burberry ha sfruttato tutto il potenziale di Twitch, creando un'esperienza live interattiva e irripetibile” dichiara Adam Harris, Global Head, Brand Partnerships Studio di Twitch. “Grazie a questo progetto siamo stati in grado di sfruttare al massimo le potenzialità dei due brand, dando vita a sinergie di grande impatto per tutti i fan”.

Lo show Primavera/Estate 2021 di Burberry verrà interamente trasmesso in diretta streaming giovedì 17 settembre alle ore 14.00 sul canale Twitch di Burberry.