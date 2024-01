Twitch sarebbe ancora non redditizia, nonostante il miliardo pagato agli streamer nel 2023

Il recente taglio del personale di Twitch (si fa riferimento al 35% dei dipendenti) sta facendo discutere in merito al modello di business della popolare piattaforma di livestreaming. Sono infatti passati ormai 9 anni dall'acquisizione da parte di Amazon, ma a quanto pare Twitch è ancora non redditizia per il colosso dell'e-commerce.

È un articolo di Fortune datato 10 gennaio 2024 a mettere in luce la situazione relativa alla piattaforma. Sembra insomma che il fatto che la proprietà di Twitch sia di Amazon non riesca comunque a "mettere una pezza" agli enormi costi derivanti da un sito Web che ospita 1,8 miliardi di ore di dirette streaming al mese.

Che la situazione in casa Twitch non risulti propriamente rosea emerge anche dal fatto che diversi alti dirigenti hanno lasciato l'azienda di recente, nel giro di pochi mesi. Inoltre, a dicembre 2023 è arrivato l'annuncio della chiusura di Twitch in Corea del Sud, in cui si è fatto riferimento a una situazione di costi insostenibili.

Citando fonti anonime descritte come a conoscenza dei fatti, Fortune indica che a livello generale, ancora oggi, "l'attività rimane non redditizia" per Amazon. Per il resto, è Ars Technica a far notare che nel 2023 Twitch ha pagato oltre un miliardo di dollari agli streamer. Questo anche grazie al "generoso" apporto degli abbonamenti Prime, che per un ampio numero di Content Creator rappresentano una fonte di introiti non di poco conto.

Non può dunque che far riflettere quanto si legge sul blog ufficiale di Twitch a firma del CEO Dan Clancy: "abbiamo lavorato duramente nell'ultimo anno per gestire la nostra attività nel modo più sostenibile possibile. Sfortunatamente, abbiamo ancora del lavoro da fare per ridimensionare la nostra azienda e mi dispiace dover condividere che stiamo facendo il doloroso passo di ridurre il nostro organico di poco più di 500 persone".

Clancy ha comunque voluto sottolineare che "il business di Twitch rimane forte" e che la riorganizzazione riguarda più che altro le previsioni relative al futuro della piattaforma ("tre o più anni"), ma di certo la situazione non sta passando inosservata.