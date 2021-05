Twitch, quante ore di Hot Tub sono state viste? L'impressionante numero

Twitch ha recentemente lanciato la categoria legata al genere Hot Tub. Come sta andando questo tipo di contenuto sulla nota piattaforma di proprietà di Amazon? Risulta interessante analizzare le statistiche.

Ebbene, stando ai dati forniti da alcuni tool esterni a Twitch, negli ultimi tre giorni, ovvero essenzialmente da quando è stata lanciata la categoria "Pools, Hot Tubs and Beaches", sono state viste ben 1.567.530 ore di questa tipologia di contenuti. Il totale di ore trasmesse in live è già superiore alle 14.000, mentre gli spettatori medi delle dirette che rientrano in questa categoria sono 21.711. Pensate che ci sono oltre 3000 canali che hanno effettuato questo tipo di live.

Per intenderci, nello stesso arco di tempo sono state viste 1.220.617 ore di Overwatch. Insomma, la nuova categoria ha già superato molti giochi importanti. Certo, siamo ancora lontani dalle 28.377.470 ore della classica "Just Chatting", nonché dalle 23.610.241 ore di Grand Theft Auto V. Tuttavia, risulta evidente il fatto che "Pools, Hot Tubs and Beaches" stia attirando particolarmente l'attenzione degli utenti, facendo registrare numeri che possiamo definire per certi versi impressionanti, considerando anche il fatto che la categoria è disponibile da relativamente poche ore.

Per quel che riguarda le singole dirette, alcune repliche delle live della popolare streamer Amouranth, finita al centro dell'attenzione qualche giorno fa per via della questione della demonetizzazione, hanno già superato il milione di visualizzazioni (qui un esempio). Insomma, sicuramente si tratta di numeri da capogiro.