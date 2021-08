Twitch e le partite di calcio gratuite: c'è anche una squadra di Serie A

Twitch è una piattaforma di streaming che si sta rivelando particolarmente interessante. Infatti, il suo focus sulle dirette permette ai Content Creator di dare vita a una sorta di palinsesto. In questo contesto, il noto portale viola sta dunque attirando l'interesse di diverse squadre di calcio, dalla Serie B alla Serie A.

Ad esempio, la Reggina ha deciso di aprire un canale Twitch. Come potete vedere nella pagina dedicata al profilo regginatvofficial, è già andata in onda gratuitamente una partita della squadra, che ricordiamo attualmente milita in Serie B. Infatti, l'11 agosto 2021 tramite questo canale Twitch è stato trasmesso il match Vibonese contro Reggina, che tra l'altro si può vedere in replica.

Chiaramente in questo caso si tratta di un'amichevole, ma la trasmissione effettuata dalla Reggina mediante la piattaforma di proprietà di Amazon è sicuramente interessante. Infatti, ad aprile 2021 il team di Twitch aveva affermato di voler diventare "uno dei protagonisti principali". D'altronde, esiste già una categoria "Sport" e accordi importanti come quello stretto con LaLiga (ad esempio, il 7 aprile 2021 è andato in onda il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao) rendono il tutto ancora più interessante.

Ora, tuttavia, la situazione si sta facendo ulteriormente interessante, dato che diverse squadre importanti hanno deciso di sbarcare su Twitch. Oltre al profilo della Reggina, la piattaforma di Amazon può già contare sui canali ufficiali di team come la Juventus, il Milan e l'Inter. In questi casi aspettatevi contenuti di approfondimento più che partite intere. Tuttavia, la Juventus, ad esempio, sta utilizzando la piattaforma di Amazon in modo interessante.

Infatti, in alcuni casi vengono proposte le repliche di "vecchi" match, ad esempio Chievo Verona contro Juventus del 18 agosto 2018 (Serie A). Tuttavia, altre squadre, come il Pisa (Serie B), hanno deciso di trasmettere amichevoli tramite Twitch, in modo simile a quanto fatto dalla Reggina. Tra i vari team che hanno scelto questo approccio, troviamo anche la Sampdoria, che milita in Serie A. Infatti, il 7 agosto 2021 il canale sampdoria_official ha ospitato l'amichevole Sampdoria contro Hellas Verona, che si può ancora vedere in replica. Insomma, anche le squadre di calcio nostrane sembrano iniziare ad apprezzare Twitch.