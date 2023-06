Twitch Partner Plus: 70% di guadagni agli streamer, ma occhio al Prime

In seguito alla vicenda dei contenuti sponsorizzati su Twitch, è giunto il momento di effettive novità per la nota piattaforma viola. Infatti, è stato annunciato il programma Partner Plus, che porterà al 70% la ripartizione dei guadagni per gli streamer che rispetteranno determinati requisiti.

A tal proposito, sul portale ufficiale di Twitch i criteri d'idoneità al programma vengono identificati nella necessità di "mantenere almeno 350 abbonamenti periodici a pagamento per tre mesi consecutivi". Una volta che verrà superato questo periodo, il canale coinvolto verrà automaticamente iscritto per i 12 mesi successivi. Non importa dunque se successivamente un canale scenderà sotto la soglia dei 350 abbonamenti, anche se chiaramente la questione si "ripete" ogni 12 mesi.

Quando partirà il tutto? Twitch ha ufficializzato che la data in cui verrà dato il via al programma Partner Plus (che in Italia viene indicato come "il programma per partner Plus") sarà il 1 ottobre 2023. Questo significa che i canali Twitch che riusciranno a rispettare i requisiti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 entreranno poi a far parte del tutto. I profili coinvolti riceveranno in ogni caso una notifica.

Ma quali benefici offre nel dettaglio il nuovo programma Partner Plus? "Gli streamer che aderiscono al programma per partner Plus riceveranno una quota di ricavi pari a 70/30 sui ricavi netti degli abbonamenti (ricavi da abbonamenti mensili periodici e abbonamenti regalo), per 12 mesi fino a 100.000 dollari", si legge sul sito Web ufficiale di Twitch.

Attenzione però: come fatto notare da fonti come The Verge, nonché come si legge direttamente nelle FAQ ufficiali di Twitch, gli abbonamenti Prime non valgono ai fini del conteggio dei requisiti relativi al programma Partner Plus.