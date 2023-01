Twitch perde spettatori e canali attivi nel 2022, si allontana da record 2021

A oltre dieci anni dal suo lancio, Twitch ha registrato molti record importanti come piattaforma di streaming complice il boom post-2019 causato dalla pandemia. La crescita del servizio sembra essersi arrestata lo scorso anno, però, come dimostrano i numeri di Twitch del 2022.

Come ripreso da Fair Betting Sites a partire dai dati di Stream Charts, il numero totale di canali Twitch è cresciuto del 6% a 49.616.536, ma attenzione alla loro attività effettiva: il numero medio di spettatori è precipitato a 30,9 milioni nel 2022, per un calo del 7% circa, mentre il numero medio di canali che trasmettono in diretta è sceso del 13,1% rispetto al 2021.

Diminuiscono poi le ore guardate dal pubblico, le quali ammontano a un totale di 22,4 miliardi di ore nel 2022, in calo del 6,7% rispetto a due anni fa. In compenso, la varietà dei contenuti portati sulla piattaforma di streaming è cresciuta sensibilmente arrivando a 441.569 giochi portati in diretta dai vari content creator, grandi e piccoli; si tratta di un aumento del 18,4% rispetto al 2021.

Da cosa può essere causato questo importante calo di spettatori, streamer e, di conseguenza, ore di live viste dal pubblico? La ragione evidente è il progressivo ritorno alla normalità: i tempi dei lockdown sono ormai distanti e i giovani tornano a trascorrere le giornate lontane dai computer e dai loro streamer preferiti, abbandonando – magari temporaneamente – Twitch per studiare, passare le serate nei locali o divertirsi in altri modi con gli amici senza affidarsi a servizi come Discord.

Parlando sempre dell’anno appena conclusosi in numeri per la piattaforma viola, ecco la classifica dei giochi più visti su Twitch nel 2022.