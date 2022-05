Twitch: petizione chiede blocco stream gioco d'azzardo, si cerca aiuto dei grandi sponsor

Mentre si continua a discutere dei cambiamenti per i Twitch Partner, alcuni spettatori hanno lanciato una petizione con l’intento di chiedere regole più severe sul gioco d’azzardo in streaming. O meglio, l’obiettivo sarebbe abbattere completamente tale tipo di contenuto con l’aiuto dei grandi inserzionisti.

La petizione lanciata su Change.org il 20 maggio scorso ha una richiesta in particolare: chiedere ai giganti responsabili delle principali pubblicità sulla piattaforma viola di costringere i gestori di quest’ultima a chiudere le dirette streaming dedicate al gioco d’azzardo. Ciò in quanto le dirette promuovono il gambling non regolamentato a un pubblico sostanzialmente composto da minori facilmente influenzabili.

Del resto, ogni settimana milioni di persone guardano dirette streaming nei casinò online: diversi grandi content creator hanno rifiutato le sponsorizzazioni dai gestori di tali siti, ma ancor più streamer – soprattutto quelli statunitensi – hanno accettato partnership redditizie addirittura da 4 milioni di Dollari al mese. Secondo la petizione, tutto ciò non solo è immorale, ma ha un modus operandi estremamente ambiguo: molti streamer lanciano la diretta nella categoria Just Chatting e poi, una volta attirato abbastanza pubblico, passano al Virtual Casino.

Per questa ragione, si richiede che i grandi inserzionisti di Twitch, tra cui AT&T, AMD, Nvidia, Logitech, HP, Uber e Adobe si rivolgano ad Amazon per proibire tale tipologia di contenuti: “Le vostre pubblicità su Twitch vengono riprodotte accanto alle emittenti Twitch che promuovono casinò online non regolamentati che danneggiano in modo sproporzionato i giovani spettatori”, si legge nella petizione.

Al momento la quantità di firme è piuttosto ridotta, quindi non c’è una vera e propria spinta da parte del pubblico. Ciononostante, è da tenere sott’occhio per capire se in questi giorni vedrà un boom.

