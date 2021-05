Twitch, Pokimane raggiunge i 100mila spettatori con il genere Hot Tub

Gli streamer di Twitch sono alla costante ricerca di nuovi format, vista la quantità di ore che in genere chi lo fa per lavoro deve passare davanti alla "telecamera". Inoltre, chiaramente anche il desiderio di avere sempre più spettatori gioca un ruolo fondamentale. Arriva in questo contesto Hot Tub, un tipo di live che sta facendo discutere.

Infatti, nell'ultimo periodo sulla piattaforma di proprietà di Amazon sono iniziate a comparire sempre più dirette in cui alcune streamer conversano con la chat in costume, mentre si trovano all'interno di una vasca da bagno o piscina (sì, spesso dentro casa). In alcuni casi, il nome di chi effettua una sottoscrizione viene scritto su una lavagna posta dietro la streamer. Inutile dire che questo format sta diventando rapidamente popolare.

L'apice è stato probabilmente raggiunto nella giornata di ieri 14 maggio 2021. Infatti, stando anche a quanto riportato da Dexerto, la celebre streamer Pokimane, per festeggiare il suo compleanno, si è unita ad alcuni amici e ha effettuato una diretta sul canale Twitch OfflineTV. L'annuncio ha attirato molto l'attenzione, visto il tipo di live.

Tra l'altro, in passato Pokimane aveva effettuato dichiarazioni non propriamente a favore di questo tipo di contenuti, ma c'è da dire che, quantomeno, nella diretta coinvolta alla fine non si vede essenzialmente nulla di strano, al contrario di altre live.

In ogni caso, l'insieme di fattori ha consentito alla diretta, effettuata direttamente da una jacuzzi, di superare i 100.000 spettatori, numeri importanti per Twitch. Questo ha acceso ulteriormente i riflettori sul genere Hot Tub, che nell'ultimo periodo è monitorato attentamente da parte della piattaforma. Si tratta infatti di un format controverso, che ha anche portato al ban di alcuni canali che "andavano oltre".

Per il momento, sembra che la piattaforma consenta l'uso del costume da bagno quando quest'ultimo è indossato in un ambiente appropriato. Tuttavia, chiaramente il dibattito è aperto.