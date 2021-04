Twitch, ecco il possibile motivo del ban di Fedez ed Homyatol

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo a lungo discusso del ban di Fedez da Twitch. L'account del presentatore di LOL infatti è tutt'ora chiuso, così come quello di Homyatol. Con il passare delle ore però emergono nuove informazioni sulla decisione intrapresa dalla piattaforma di Amazon.

Secondo quanto raccontato da Panetty, infatti, la forte decisione sarebbe stata presa per un motivo molto chiaro: "è stato chiaramente, anzi forse, bannato perché Federico ha fatto vedere il c**o da LOL, LMAO, lo sapevamo tutti che poteva succedere. Quindi Federico e Andrea, per la stessa motivazione. È logico".

Ovviamente, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, non sono giunte conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, tanto meno da Twitch. Se però si prova ad accedere al canale Zedef, ovvero il nome del rapper al contrario, si vede ancora il messaggio d'errore "peccato! A meno che tu non abbia una macchina del tempo, questo contenuto non è disponibile".

Di recente su Twitch è stata trasmessa una nuova versione di LOL. Inutile dire che il ban dei due canali è finito tra i trend topic di Twitter, dove vari utenti stanno discutendo su quanto successo ed alcuni confermano anche il chiacchiericcio sul motivo. Non è chiaro se Fedez e Homyatol abbiano presentato reclamo contro Twitch o meno.