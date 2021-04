Twitch, si possono usare bot per spettatori? Arriva la dura risposta

Le piattaforme di streaming, nonché i social network, hanno sempre avuto problemi relativi ai bot e alle statistiche "falsate". Non sorprende dunque il fatto che Twitch, che sta facendo registrare numeri da capogiro, stia cercando di combattere questo dilagante fenomeno.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, non sembrano essere in pochi coloro che stanno provando a usare bot per incrementare gli spettatori su Twitch. Infatti, il team dietro alla nota piattaforma ha annunciato, mediante un apposito post pubblicato su Twitter, di aver scovato oltre 7,5 milioni di bot che andavano a creare un "falso engagement". I canali coinvolti ottenevano in questo modo molti più follower e spettatori di quanti ne avrebbero avuti in realtà.

Ovviamente, questa "pratica" va contro i termini di servizio della piattaforma e Twitch ha dunque fatto sapere che utilizzerà il "pugno duro" contro i bot per incrementare le statistiche. "Applicheremo le norme quando necessario, azioni legali comprese", si legge in un tweet. In ogni caso, i bot sono stati rilevati mediante la tecnologia del machine learning, sempre più "abile" nel riconoscere i profili non appartenenti a persone reali.

La piattaforma ha avvertito gli streamer che potrebbero vedere un calo del proprio contatore di follower e spettatori nel corso dei prossimi giorni, ovviamente a causa delle azioni intraprese per contrastare i bot. Per il resto, non manca una pagina di segnalazione che può essere utilizzata dai Content Creator che pensano che qualcun altro stia cercando di "sabotare" il loro canale mediante questa pratica. Per tutti i dettagli del caso, consigliamo di consultare la pagina di supporto ufficiale.