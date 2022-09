Twitch preso d'assalto dai bot: oltre 4 milioni di nuovi account in 24 ore

I bot prendono d’assalto Twitch. La piattaforma di streaming, infatti, nelle ultime 24 ore è stata bombardata da account bot, che hanno reso difficili le live in quanto hanno falsificato i dati delle dirette.

Si tratta di una situazione molto grave e fastidiosa, e per tale motivo la community sta esortando i gestori a prendere tutte le contromisure necessarie per metterci una pezza. I dati sono esplicativi e la descrivono a pieno: in 24 ore infatti sono stati creati oltre 4 milioni di account bot su Twitch, con numeri che continuano a crescere.

Uno sviluppatore di Twitch, sul proprio account ufficiale Twitter ha affermato che il team è a conoscenza del problema ed è al lavoro per elaborare le possibili soluzioni. Secondo quanto emerso qualche settimana fa, la creazione di account fasulli sarebbe facilitata da una falla che permette di generare account multipli in maniera estremamente semplice. Pur non essendo stato svelato in via ufficiale, evidentemente il bug è conosciuto da coloro che sanno come sfruttarlo in maniera malevolo. A riguardo uno sviluppatore ha dichiarato che una soluzione è già in sviluppo, ma non si conoscono le tempistiche di rilascio del fix.

Il periodo insomma non è certo facile per la piattaforma: la scorsa settimana la responsabile dei creator di Twitch si è dimessa a seguito dell’adeguamento e riduzione dei compensi per gli streamer.

Sempre qualche giorno, un rapporto ha evidenziato il problema della pedofilia su Twitch.