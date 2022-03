Twitch pronta ad aprire le porte ai contenuti per adulti: arriverà il tag 'Mature'

Un nuovo rapporto pubblicato dallo youtuber Zach Bussey riferisce che Twitch starebbe pensando ad aprire le porte della piattaforma ai contenuti per adulti. Sia chiaro: non si tratterà di contenuti sessualmente espliciti, ma di un cambio di policy importante nonchè di un allargamento delle maglie rispetto alla situazione attuale.

La piattaforma di streaming avrebbe già chiarito la lista dei contenuti che guadagneranno il nuovo tag “Mature”, che dovrà essere obbligatoriamente inserito durante le live streaming, evidentemente per consentire all’algoritmo di applicare tutte le restrizioni del caso per i minori.

Nella fattispecie, i contenuti che richiederanno tale etichetta saranno i seguenti:

Contenuti di educazione alla salute sessuale

Discussioni su argomenti o esperienze sessuali

Contenuti fetish (come le inquadrature dei piedi)

Immagini in cui si palpeggia o tocca il proprio corpo

Baci prolungati indirizzati alla telecamera

Espressioni facciali associate all’eccitazione sessuale

Inquadrature della telecamera esplicite

Lap e pole dance

Arte sessualmente esplicita

Testo del canale, titoli o sovrapposizioni con contenuti a sfondo sessuale

Contenuti che incoraggiano conversazioni mature in chat

Secondo quanto riferito da DotESports, gli stream contrassegnati come contenuti per adulti dovrebbero essere meno visibili dagli utenti Twitch, che probabilmente dovranno cercarli tramite il campo di ricerca ad hoc. Da Twitch al momento ancora non sono arrivate conferme o smentite a riguardo.

Qualche giorno fa, abbiamo riportato la notizia che Twitch ha bannato alcune parole dagli username degli utenti.