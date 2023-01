Twitch, pubblicità migliorate nel 2023: i pre-roll diventeranno meno invasivi

Per contrastare la perdita di spettatori e di canali di Twitch, pare che il servizio di streaming abbia deciso di implementare una roadmap con nuove feature per il 2023. Quest'ultima, in particolare, dovrebbe modificare drasticamente il funzionamento delle pubblicità e dare agli streamer una nuova serie di strumenti per le collaborazioni retribuite.

Innanzitutto, come spiega una lettera aperta del Chief Product Officer di Twitch Tom Verrilli e del Chief Monetization Officer Mike Minton, Twitch modificherà la visualizzazione delle pubblicità. La lettera spiega che "nella prima metà di quest'anno, apporteremo due cambiamenti per migliorare il funzionamento delle pubblicità sia per i canali che per gli spettatori. In primo luogo, stiamo aggiornando la modalità di gestione delle pubblicità pre-roll per gli stream, che potranno essere disabilitate".

Quella sui pre-roll è una conferma davvero importante per chi utilizza la piattaforma, perché questo tipo di pubblicità è stato duramente criticato dalla fanbase di Twitch negli ultimi mesi. La lettera, poi, continua spiegando che "tutti i canali che avranno tre minuti di pubblicità in un'ora potranno disabilitare tutti i pre-roll. Finora, per farlo era necessario avere un'inserzione da 90 secondi ogni 30 minuti. Inoltre, applicheremo la modalità picture-in-picture a tutti i pre-roll".

È in particolare la soluzione del picture-in-picture a raccogliere il consenso dei fan, che così potranno iniziare immediatamente a seguire uno stream, senza attendere la fine della pubblicità. Inoltre, Twitch inizierà ad avvisare gli utenti delle pubblicità in arrivo durante lo streaming.

Lato streamer, invece, la piattaforma sta rivedendo le sponsorship per gli streamer. Verrilli e Minton, infatti, spiegano che "testeremo con un ridotto numero di streamer uno strumento per rendere le sponsorizzazioni più autentiche ed efficaci, rendendole così più lucrative per gli streamer e di maggiore impatto per i brand. Gli streamer potranno ora facilmente piazzare grafiche e banner, compresi gli elementi cliccabili dagli spettatori, sul video e nei propri canali".