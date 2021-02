Twitch Recap sta finalmente arrivando a tutti gli utenti: dove trovarlo

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del mancato recapito del Twitch Recap ad alcuni utenti. Fino ad ora si pensava che ormai chi non aveva ricevuto sin da subito le sue statistiche non avrebbe più potuto accedervi. In realtà, a sorpresa nelle ultime ore la situazione sembra essersi "risolta".

Infatti, a distanza di circa tre settimane dal lancio dell'iniziativa "Recap", alcuni utenti che erano rimasti "senza statistiche", compreso chi vi scrive, hanno finalmente ricevuto tutti i dettagli relativi all'anno 2020. Non manca nulla: dalle categorie più viste fino ai canali più guardati, passando per il numero di chat inviate, per le emoticon più usate, per gli abbonamenti e per i punti canali ottenuti. C'è anche la possibilità di scaricare e condividere il Recap.

Tra l'altro, in chiusura del Twitch Recap riservato agli utenti "rimasti per ultimi", la piattaforma ha inserito un messaggio in cui si legge: "L'anno appena trascorso non sarebbe stato lo stesso, senza di te. Eri il nostro preferito. (Non dirlo a nessuno). Davvero, grazie per la tua presenza. A proposito di presenza... Non perderti la Twitch Participation Ceremony, dove celebreremo le persone, i momenti e i traguardi più importanti dello scorso anno".

Insomma, Twitch alla fine sta facendo avere un po' a tutti il recap, dicendo loro, ovviamente scherzando, di "non dirlo a nessuno" (forse non dovevamo scriverlo?). Se rientrate tra coloro che non avevano ricevuto le proprie statistiche, vi consigliamo di controllare la cartella "Promozioni" del vostro indirizzo e-mail associato all'account Twitch: qui potreste già trovare il Recap.

Ovviamente, su Twitter l'hashtag #TwitchRecap pullula di utenti che finalmente hanno ricevuto le proprie statistiche.