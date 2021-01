Twitch Recap non arriva ad alcuni utenti: lo riceveranno oppure no?

Qualche giorno fa Twitch ha lanciato un'iniziativa carina, che consente agli utenti di ottenere un recap delle loro statistiche del 2020 legate alla piattaforma, dal numero di chat inviate al totale dei punti canale ottenuti, passando per i canali più visti. Tuttavia, non tutti gli utenti sembrano aver ricevuto il Twitch Recap.

Infatti, basta dare una rapida occhiata all'hashtag #TwitchRecap su Twitter per rendersi conto che diverse persone non sono ancora riuscite a mettere le mani sulla tanto attesa e-mail. Ricordiamo infatti che il Twitch Recap viene inviato direttamente mediante messaggio di posta elettronica.

Alcuni utenti non avevano semplicemente controllato la scheda "Promozioni" o "Spam" del proprio indirizzo e-mail, ma altri non hanno proprio ricevuto in alcun modo il Recap. Chi vi scrive rientra tra coloro che non hanno a disposizione quest'ultimo. Ricordiamo che Twitch aveva affermato mediante un tweet che il rollout sarebbe stato graduale, ma in quel caso si faceva riferimento all'arrivo entro la giornata del 15 gennaio 2021. Al 18 gennaio 2021, invece, ci sono ancora degli utenti che non hanno ricevuto nulla.

Per il momento nessuno dei profili Twitter ufficiali di Twitch ha risposto alle richieste degli utenti in merito al Recap e non è chiaro se il rollout sia ancora in corso o meno. Infatti, nonostante l'hashtag continui a pullulare di nuovi Recap, qualche utente afferma di aver provato a contattare Twitch e di essere stato informato del fatto che questi ultimi non verranno inviati nuovamente.

Tra le ipotesi relative al mancato recapito del Twitch Recap c'è la possibilità che gli utenti coinvolti non abbiano attivato la ricezione delle e-mail relative al proprio account. Tuttavia, l'account di chi vi scrive dispone di notifiche tramite posta elettronica abilitate. Insomma, la situazione non è del tutto chiara.

In ogni caso, no: non siete i soli a non aver ricevuto il Twitch Recap.