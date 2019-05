Twitch regala un mese di Crunchyroll Premium agli iscritti Prime

Nuovo regalo da parte di Twitch a coloro che hanno sottoscritto il Prime. Questo mese infatti la piattaforma di streaming regala un mese di abbonamento a CrunchyRoll Premium, la piattaforma dedicata allo streaming di anime e manga.

L'abbonamento Premium si differenzia da quello base per la totale assenza di pubblicità, ma consente anche di accedere sconti speciali nello store interno, in cui sono presenti oggetti e merchandising legati comunque a Crunchyroll.

Come osservato dai colleghi di Polygon, si tratta della prima volta che Twitch offre un abbonamento a Crunchyroll agli abbonati Prime, ma i due servizi hanno collaborato su vari progetti per oltre due anni. Twitch infatti trasmette in esclusiva gli annuali premi dedicati ai manga e consegnati proprio da Crunchyroll, e lo scorso anno ha trasmesso una maratona di anime ad una settimana dal grande eventi.

Il pass di trenta giorni è già disponibile e si attiverà dopo averlo riscattato su Twitch Prime. Il premio ha un valore di 7,99 Dollari, pari al canone mensile da pagare per accedere a Crunchyroll Premium, che offre anche un abbonamento da 22,99 Dollari che copre tre mesi e di 79,99 Dollari per un anno.

Fateci sapere tramite i commenti se anche voi l'avete riscattato oppure se non è di vostro gradimento.