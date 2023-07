Twitch si rinnova: arrivano le Storie e il timer per la pubblicità

Nel contesto dell'evento TwitchCon 2023, sono arrivati degli annunci importanti relativamente al futuro della nota piattaforma viola. È stato infatti annunciato l'arrivo delle Storie su Twitch, ma non c'è solamente questo nei piani del servizio di proprietà di Amazon.

In quel di Parigi, dove si sta tenendo la succitata edizione 2023 del TwitchCon, si è infatti fatto riferimento anche al prossimo rilascio di un Discovery Feed che punterà alla "promozione" a nuovi utenti degli streamer presenti sulla piattaforma. L'obiettivo è quello di far conoscere nuovi streamer in modo più semplice, anche quando questi ultimi non sono in live (si va dunque oltre a quanto già avviene oggi, includendo repliche e clip).

Le novità annunciate, così come spiegato direttamente mediante il blog ufficiale di Twitch, verranno rilasciate per l'applicazione per dispositivi mobili della piattaforma. Più precisamente, le Storie arriveranno nel mese di ottobre 2023 e verranno rese disponibili tramite la scheda Segui dell'app, mentre per l'altra novità si fa comunque riferimento all'autunno (o entro la fine dell'anno).

Per il resto, ci sono di mezzo miglioramenti anche all'editor delle clip, dato che questo garantirà la possibilità di esportare video verticali in modo diretto su TikTok a partire da agosto 2023. Interessante poi il nuovo metodo di gestione degli annunci pubblicitari, visto che per gli streamer verrà visualizzato un timer relativo a quando verrà riprodotta la pubblicità durante le live. Sarà dunque il Content Creator a scegliere eventualmente se posticipare o meno la comparsa degli annunci, così da non interrompere la visione di qualcosa di entusiasmante.

Al netto di questo, come ben potete immaginare, Twitch ha già precisato che anche contenuti come le Storie saranno soggetti alle Linee guida della community e ai sistemi di sicurezza automatizzati. Ci sarà tra l'altro la possibilità per gli streamer di limitare la visibilità delle Storie solamente ai follower. Insomma, alla fine anche la piattaforma viola si sta arricchendo del "formato video temporaneo" ormai entrato nella quotidianità di molti grazie ai social network.