Twitch rinnova i tool per il ban: si possono condividere informazioni

A pochi giorni dal lancio di una modalità di beneficenza legata a Twitch, si torna a fare riferimento alle novità della ben conosciuta piattaforma viola. Questa volta al centro dell'attenzione del team ci sono i tool per il ban, che sono stati rivisti sotto diversi aspetti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e TechCrunch, nonché come indicato sul portale ufficiale di Twitch, è stato deciso di implementare la cosiddetta funzionalità di "Condivisione informazioni sui ban". In parole povere, viene fornito agli streamer uno strumento per passarsi "di mano in mano" indicazioni in merito a utenti potenzialmente in grado di rovinare le dirette streaming.

Questo significa che, nelle impostazioni legate alla moderazione della dashboard autore, è ora possibile trovare un'apposita opzione per condividere le informazioni relative ai ban. Come funziona? I Creator si accordano tra di loro, scegliendo con quali canali vogliono condividere i dettagli sui profili bannati dalla propria community.

Uno streamer può inviare una richiesta a un altro streamer: se quest'ultima viene accettata, i proprietari dei rispettivi canali vedranno tutte le informazioni del caso sugli account bannati dall'altra parte, acconsentendo al contempo a condividere la propria "lista dei ban". Insomma, Twitch sta cercando di evitare sul nascere possibili problemi con gli utenti che si sono già comportati male su altri canali.

Gli account coinvolti verranno limitati di default nelle dirette altrui, ma lo streamer potrebbe anche scegliere "semplicemente" di far evidenziare alla piattaforma i messaggi di utenti di quel tipo, così che i moderatori possano tenerli d'occhio in modo semplice.