Twitch alleggerisce la politica sui contenuti sessuali e consente il nudo artistico

Twitch ha annunciato di aver aggiornato la politica sui contenuti di natura sessuale, con delle nuove norme che ora consentono la pubblicazione di contenuti che in precedenza erano vietati. Queste live stream saranno consentite, ma i content creator dovranno segnalarle opportunamente con un’apposita etichetta.

Come si legge direttamente nel post pubblicato sul blog di Twitch, a seguito dei feedback ricevuto da parte degli streamer la piattaforma ha deciso di ampliare la policy interna per fare in modo che i creator abbiano la certezza di poter esprimere la loro creatività. In particolare Twitch ha dichiarato che la precedente politica era troppo restrittiva su questi temi era particolarmente penalizzante per gli "streamer che esprimono il proprio genere in modo femminile".

Nella fattispecie, alcuni tipi di contenuti che in precedenza erano vietati su Twitch ora saranno consentiti a patto che siano opportunamente etichettati, tra cui:

Contenuti che "mettono deliberatamente in evidenza seni, glutei o regione pelvica", anche quando i personaggi sono completamente vestiti.

anche quando i personaggi sono completamente vestiti. Esposizione di seni e/o genitali o glutei di personaggi di fantasia (disegnati, animati o scolpiti) che esprimono il proprio genere in modo femminile, a prescindere dal genere

(disegnati, animati o scolpiti) che esprimono il proprio genere in modo femminile, a prescindere dal genere Body writing su seni e/o glutei di persone che esprimono il proprio genere in modo femminile, a prescindere dal genere

A ciò si aggiungono i “balli popolari come twerking, grinding e pole dance”, che saranno consentiti senza etichetta. Non cambia invece la politica su “tematiche di natura sessuale, a prescindere dal genere” come la rappresentazione di atti sessuali o la masturbazione, che restano proibiti come in precedenza.

Per quanto concerne la pittura del corpo su seni e glutei, Twitch rimanda alla politica relativa all’abbigliamento. Resta da vedere come questo cambio della policy sarà accolto dalla community, sempre molto attiva su questi temi.