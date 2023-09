Twitch, l'imminente rivoluzione Partner Plus esclude le sub Prime e Gifted

Già da qualche mese si conoscono i dettagli di base del nuovo programma Partner Plus di Twitch, ma ora che ottobre 2023 è vicino si stanno iniziando a vedere i primi effetti concreti di quella che può essere vista come una rivoluzione per la piattaforma di Amazon. Rivoluzione che esclude sub Prime e Gifted.

Non sono poche le polemiche generate dalla novità, che ricordiamo partirà dal 1 ottobre 2023, in quanto il numero di streamer che potranno ottenere ricavi pubblicitari netti a 70/30 è limitato per via dei requisiti del programma. Infatti, ai Content Creator viene richiesto di mantenere 350 punti partner Plus per tre mesi consecutivi per risultare idonei.

Cosa sono questi punti partner Plus e come vengono calcolati? È un tweet di Twitch risalente al 28 agosto 2023 a fare chiarezza: una sub di Livello 1 vale un punto, mentre un abbonamento di Livello 2 ne vale 2. È invece il Tier 3 a risultare più interessante per gli streamer, visto che una sottoscrizione di questo tipo vale ben 6 punti.

In parole povere, vengono conteggiate esclusivamente le sub a pagamento e come ben potete immaginare per un ampio numero di streamer non sarà semplice raggiungere e mantenere i tanto agognati 350 punti partner Plus (potreste voler dare un'occhiata all'approfondimento relativo alle statistiche delle sub di Twitch per maggiori dettagli: fatto sta che a generare i grandi numeri sono le sub Prime, non conteggiate in questo caso, così come non vengono conteggiati gli abbonamenti regalati).

Si può insomma per certi versi comprendere perché portali come TheGamer e Destructoid non si dicano propriamente entusiasti della novità. Al netto di questo, anche in Italia stanno iniziando a comparire i primi avvisi da parte degli streamer: per farvi un esempio pratico, in alcune dirette del noto streamer ilGattoSulTubo a un certo punto compare un messaggio rivolto agli spettatori che indica che dal 1 ottobre 2023 le sub Prime avranno un "valore inferiore", chiedendo dunque agli utenti di prendere in considerazione la conversione al Tier 1. Insomma, gli streamer stanno iniziando a informare il proprio pubblico. In ogni caso, se vi interessa approfondire la questione, potreste voler dare un'occhiata alle linee guida ufficiali di Twitch, in cui vengono illustrati tutti i dettagli del caso.