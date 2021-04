Twitch, sorpresa: un'importante partita di calcio sarà trasmessa gratis!

Twitch si appresta a trasmettere gratuitamente una partita di calcio. Non si tratta di un match di categorie secondarie o simili, bensì di un incontro che segna un passo importante verso l'arrivo dei principali campionati sulla piattaforma di proprietà di Amazon.

Infatti, Twitch ha ufficializzato il fatto che domani 7 aprile 2021 verrà trasmesso il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao. Si tratta dunque di una partita relativa al principale campionato calcistico spagnolo, ovvero LaLiga. D'altronde, a ottobre 2020 era arrivato uno storico accordo in tal senso. Originariamente si faceva tuttavia riferimento solamente a contenuti esclusivi e simili, ma ora si iniziano a trasmettere anche partite.

In ogni caso, per quel che riguarda il match di domani, che chiuderà la 29esima giornata di campionato, sarà possibile vedere quest'ultimo in diretta mediante il canale Twitch de LaLiga oppure attraverso altri canali che dispongono dell'autorizzazione, da GolTelevision a ibai. La telecronaca sarà affidata proprio allo streamer Ibai, famoso principalmente in Spagna.

La live streaming partirà alle ore 20:30 e seguirà anche il riscaldamento delle squadre. Il calcio d'inizio è invece fissato per le ore 21:00. Insomma, Twitch sta puntando seriamente a questo mondo, considerando anche che di recente sono stati aperti i canali ufficiali di squadre come Milan e Juventus.

In un comunicato stampa diffuso dalla piattaforma, si legge che "Twitch si prepara a diventare uno dei protagonisti principali, al pari di altri mezzi come la televisione, la radio o il cinema".