Twitch sospende Boost Train per via di contenuti espliciti in home page

Dopo aver trattato le novità di Twitch in termini di ban, torniamo ad approfondire le questioni legate al servizio di livestreaming di proprietà di Amazon. Infatti, si è dovuti intervenire su una situazione "spinosa".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e PC Gamer, la piattaforma viola ha deciso di sospendere la funzionalità di boost per il momento. Infatti, una parte della community aveva iniziato a utilizzarla per mettere in evidenza contenuti espliciti.

Attenzione però: al contrario di quanto si potrebbe pensare, non si fa riferimento alla feature iniziale che chiedeva agli utenti di pagare per far finire una diretta in home page su Twitch, bensì alla nuova Boost Train, che risulta più una sorta di "estensione" dei classici Hype Train (in parole povere, in seguito a un certo numero di abbonamenti e donazioni, è possibile che si sblocchi un boost per "spingere" il canale: maggiori informazioni sul portale ufficiale di Twitch).

In ogni caso, questa funzionalità, che in realtà è stata resa disponibile per un numero limitato di account (non è dunque chiaro in che modo si sia arrivati a live contro i termini di servizio di Twitch in questa tipologia di profili), si è rivelata quantomeno "da rivedere". Infatti, dare la possibilità all'utenza di "spingere" gli streamer che ritiene più validi (questo sarebbe l'intento della feature) a quanto pare può comportare problematiche come quella descritta in precedenza.

Poco importa infatti che la funzionalità delle "raccomandazioni" per i Content Creator non fosse accessibile a tutti i canali di Twitch, in quanto alcuni utenti sono purtroppo riusciti in qualche modo a far finire contenuti non indicati per la piattaforma in home page. Che sia anche questo il motivo per cui Twitch starebbe studiando un tag Mature? Non ci è dato saperlo, ma c'è da dire che in quel caso non si farebbe riferimento direttamente a contenuti sessualmente espliciti, bensì alla tematica in sé. Staremo a vedere.