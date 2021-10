Twitch, come far finire gli streamer in home page? Arriva il test ufficiale

Sembra proprio che si tratti di un periodo di novità per il mondo del livestreaming. Infatti, in seguito all'introduzione delle chat verificate su Twitch, il noto portale viola sta mettendo alla prova una possibilità interessante, consentendo agli utenti di promuovere il proprio canale preferito.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la popolare piattaforma ha svelato l'esistenza di un test relativo a questa funzionalità. Più precisamente, nell'ambito di un "esperimento", gli utenti possono pagare per promuovere uno streamer, facendolo potenzialmente finire nella pagina principale di Twitch.

Come funziona il tutto nel dettaglio? Stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come illustrato dalla stessa Twitch durante il Patch Note del 30 settembre 2021, nel corso di una diretta streaming potrebbe comparire a schermo un'indicazione relativa al fatto che l'opzione Boost è attiva. Gli utenti possono premere sull'apposito pulsante per 10 minuti e il tutto viene attivato in modo casuale nel corso della live.

Ogni diretta può essere quella "buona" per i canali coinvolti nel test. Infatti, la "modalità Boost" può comparire da un momento all'altro. Qualcuno ha ovviamente associato questa possibilità alla Sfida della community di Twitch chiamata "Potenzia questo streaming", ma in questo caso, al posto dei Punti canale, ci sono in ballo soldi reali.

Nell'arco dei 10 minuti che rappresentano la "modalità Boost", gli utenti che più si sono affezionati allo streamer coinvolto possono infatti decidere di supportarlo mediante l'acquisto di un certo numero di "raccomandazioni". In un esempio pubblicato online, si nota la possibilità di optare per due pacchetti: quello da 0,99 dollari (che permette di far ottenere al canale 1.000 "raccomandazioni") e quello da 2,97 dollari (3.000 "raccomandazioni").

Per il momento si tratta solamente di un test legato a pochi canali Twitch, ma capite bene che potrebbe risultare una funzionalità interessante se estesa a tutti. D'altronde, Jacob Rosok, Product Manager di Twitch, ha affermato che sono stati gli stessi Content Creator a chiedere una possibilità di questo tipo, in modo che sia la community a "scegliere" quali canali vengono spinti dalla piattaforma. Come andrà questa prima fase di test? Staremo a vedere.