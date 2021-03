Twitch, streamer avvia una live 'infinita': la piattaforma sta monitorando

Era probabilmente solamente questione di tempo prima che accadesse: qualcuno ha deciso di avviare una diretta "infinita" su Twitch, attirando su di sé l'attenzione mediatica e generando per certi versi un "precedente".

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e dal New York Times, lo streamer Ludwig Ahgren sta portando avanti "uno stream infinito". Ovviamente, la persona coinvolta non ha pianificato di restare in live per sempre, ma ha detto ai suoi sostenitori che rimarrà in diretta per dieci secondi in più dopo ogni sub.

Qualcuno tra di voi si starà chiedendo se questa "tecnica" possa effettivamente funzionare. A quanto pare, il canale Twitch di Ludwig Ahgren sta trasmettendo continuamente dal 14 marzo 2021 e, al momento in cui scriviamo, la chat sembra tutt'altro che poco attiva, nonostante il ragazzo stia dormendo (sì, non rimane in live esattamente 24 ore su 24, quando dorme ci pensano i moderatori a "mandare in onda" dei video per la community). In parole povere, siamo a quasi una settimana di streaming.

Per il resto, il contatore presente in alto nella diretta decreta quanto durerà ancora quest'ultima, ma chiaramente il tempo è variabile (al momento in cui scriviamo, siamo vicini alle 71 ore rimanenti). In ogni caso, questa "maratona" sembra aver messo lo streamer ulteriormente al centro dei riflettori. Pensate che attualmente il canale Twitch di Ludwig raccoglie oltre 1,8 milioni di follower.

Il "format" ha attirato l'attenzione anche di Twitch stessa, che ai microfoni di The Verge ha fatto sapere che sta monitorando la diretta per assicurarsi che non vengano violate le regole della piattaforma.

Insomma, la situazione non ha probabilmente precedenti per Twitch e dunque sono tutti con gli occhi puntati verso Ludwig, cercando di capire fin dove si possa spingere un'iniziativa del genere. Chissà se la piattaforma modificherà qualche regola in seguito all'accaduto, ma la situazione è in divenire e gli utenti si stanno chiedendo principalmente quanto potrà durare ancora la diretta.