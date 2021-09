Twitch, streamer corre per 10Km con l'armatura de Il Signore degli Anelli per beneficenza

Sta avendo molto risalto l'impresa dello streamer di Twitch "OrcRun", che per fini benefici e caritatevoli ha corso una gara podistica da 10Km indossando un'armatura de Il Signore degli Anelli.

Durante la corsa, che è stata seguita da molti spettatori, OrcRun ha raccolto una discreta somma di denaro che poi donerà in beneficenza. Complessivamente la gara è durata 54 minuti, un lasso di tempo davvero niente male anche tenendo conto del peso dell'armatura e della telecamera che ha sorretto con una mano per documentare il tutto su Twitch.

La live ha avuto una risonanza importante ed OrcRun ha raggiunto il suo obiettivo di raccogliere 1500 Dollari.

Al traguardo, dopo aver finalmente ripreso fiato ha manifestato tutta la sua contentezza per le donazioni ottenute: "è una cosa da pazzi. Dannazione ragazzi, abbiamo centrato l'obiettivo". Quando uno spettatore gli ha chiesto qualche retroscena su come abbia fatto a resistere, OrcRun ha confidato che non è stato facile: "verso la fine non riuscivo a respirare ed il braccio stava per cedere".

Negli ultimi tempi le dirette per beneficenza sono state tra le più apprezzate da parte degli spettatori di Twitch, in quanto in grado di mixare l'intrattenimento classico a cause nobili. Lo scorso anno, ad esempio, è andato in onda in Italia l'evento benefico della Machete Crew.