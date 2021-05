Twitch, streamer va in diretta con finta scollatura: bannato per 'contenuti espliciti'

Twitch negli ultimi mesi è diventato centro di polemiche a causa della categoria Hot Tub, ritenuta da moltissimi content creator estremamente “controversa” a causa dei contenuti proposti. Ci sono anche streamer che stanno ironizzando sul fatto, venendo però bannati perché sono “troppo espliciti” sebbene imitino proprio i contenuti Hot Tub.

A segnalare ulteriormente questo grave problema è stato lo streamer Maicon Küster, il quale pochi giorni fa ha intrattenuto il suo pubblico imitando le streamer che giocano in live con alcune “scollature strategiche”. Nel suo caso, per diverse ore egli ha giocato a League of Legends tenendo la sua camicia hawaiiana sbottonata e un seno finto addosso, facendo sì però che la webcam occupasse la maggior parte dello schermo distogliendo l’attenzione dal gioco stesso.

Niente di troppo esplicito, voi direte. Del resto, si tratta di una chiara presa in giro a un ampio bacino di content creator che propone lo stesso tipo di contenuti (però in maniera più esplicita) senza essere rimossi dalla piattaforma. Ebbene, la moderazione di Twitch ha ritenuto lo stream del portoghese Küster inadeguato causa “contenuti sessualmente espliciti”, decidendo così di bannarlo a tempo indeterminato dalla piattaforma.

Non è mancato lo sfogo di Küster sul social network Twitter, tramite il quale egli ha protestato il fatto che Twitch permette a streamer come la celebre Amouranth di continuare nelle loro attività più “osé” nella nuova categoria Pools, Hot Tub and Beaches – sebbene il canale sia stato recentemente demonetizzato per contenuti “non adatti agli inserzionisti”, ma non bannato in toto.

Il tutto sta diventando sempre più controverso, dunque, nel mondo di Twitch, dato che sempre più streamer e utenti si stanno lamentando di questa gestione della piattaforma. Sarà interessante capire se nei prossimi mesi i gestori cambieranno nuovamente posizione o se, con l’arrivo dell’estate, ci sarà un boom ulteriore della categoria Hot Tub che, già oggi, ha registrato numeri sensazionali nelle ore di visualizzazione.