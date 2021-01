Twitch, gli streamer italiani con più spettatori medi dal 2016 al 2020

Oggi i numeri fatti registrare dai principali Content Creator nostrani su Twitch, la nota piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, sono importanti, ma fino a qualche anno fa la situazione non era esattamente così. Lo dimostra un video che raccoglie le statistiche degli streamer italiani su Twitch con più spettatori medi.

Nel video pubblicato dallo YouTuber vinnygame_ si può vedere come si è evoluta la situazione da novembre 2016 a novembre 2020. Il video si apre con Yotobi in testa con 2330 spettatori medi. Questo canale riuscì a mantenere la prima posizione fino all'aprile del 2018, quando fu superato da Attrix e da altri canali. Il vero "sorpasso" su Yotobi arrivò però a luglio 2018 con l'inizio dell'ascesa di POW3Rtv. Quest'ultimo riuscì infatti a superare i 4000 spettatori medi nell'ottobre del 2018, poco prima di essere superato per un breve periodo da Cicciogamer89 e ZanoXVII. Tuttavia, già a novembre 2018 POW3Rtv riuscì a riconquistare il primo posto. Successivamente, però, ZanoXVII chiuse l'anno come canale Twitch con più spettatori medi.

Il 2019 sembrava inizialmente un anno di conferme, visti gli ottimi risultati di POW3Rtv, ZanoXVII e Cicciogamer89, e di qualche sporadica novità, come quella rappresentata da MacheteTV. Tuttavia, a maggio 2019 arrivarono sulla piattaforma i Mates, che portarono molto pubblico e superano il traguardo dei 15.000 spettatori medi. Il loro successo durò però per poco, dato che ad agosto 2019 POW3Rtv tornò in testa seguito da ZanoXVII e Tumblurr. A fine 2019, il canale con più spettatori medi fu ancora una volta ZanoXVII.

Il 2020 si è invece rivelato un anno di novità, grazie all'arrivo di canali come Cerbero_Podcast, AdrianFartade e zedef (Fedez). Il video si conclude il 25 novembre 2020 con il podio composto da ZanoXVII, zedef e Tumblurr. Da notare inoltre il successo di canali come ilMasseo, Homyatol e DarioMocciaTwitch.



Vi ricordiamo che nel 2020 Twitch ha superato il traguardo delle 17 miliardi di ore viste.