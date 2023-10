Twitch dà agli streamer la possibilità di impedire agli account bannati di vedere le live

In seguito alla spiegazione relativa al funzionamento dei drop su Twitch, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento in questa sede alla nota piattaforma di proprietà di Amazon. Infatti, quest'ultima ha deciso di fornire agli streamer la possibilità di impedire agli account bannati di vedere le dirette streaming.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, così come spiegato direttamente in un tweet ufficiale di Twitch Support, i Content Creator possono accedere alla novità, attualmente in fase di rollout, nella sezione Moderazione della Creator Dashboard. Tuttavia, come potrebbe esservi già venuto in mente, in realtà le live possono essere viste anche senza account su Twitch.

La questione viene dunque trattata nelle FAQ ufficiali di Twitch, in cui si legge, citiamo testualmente, che "gli utenti bannati possono guardare comunque gli streaming live da una finestra privata o mentre sono disconnessi, e possono comunque accedere ai VOD, ai contenuti in evidenza e alle clip". Tuttavia, al netto dei dubbi già sollevati da alcuni in merito all'effettiva efficacia di uno strumento anti-harassment di questo tipo, a coloro che sono stati bannati da un canale e sono soliti guardare i contenuti a login eseguito viene effettivamente "bloccata" la visione.

Per il resto, le piattaforme come Twitch sono in costante aggiornamento, anche in termini di funzionalità legate agli addetti ai lavori. Ad esempio, una delle questioni più recenti riguarda l'autoplay degli embed di Twitch, pratica consentita dalla piattaforma che però, come riportato anche da Dexerto, viene ritenuta "da modificare", perlomeno in alcuni contesti, da alcuni streamer.