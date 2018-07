Twitch: streamer spendono anni a fare live con zero spettatori, un sito prova ad aiutarli

Negli ultimi anni, uno dei sogni più diffusi tra gli amanti dei videogiochi è quello di diventare degli streamer, cosa che consente di guadagnare grazie alla propria passione. In questo contesto, Twitch è sicuramente una delle piattaforme più popolari, ma è anche un ambiente in cui è molto difficile emergere.

Ci hanno pensato i colleghi di The Verge ad analizzare nel dettaglio la situazione, andando a cercare online i commenti da parte degli streamer. "È dura rimanere ottimisti quando si fanno 5 giorni a settimana in cui nessuno passa a vederti. [...] Sono giunto alla conclusione che lo streaming non fa per me", scrive uno di loro. Un altro dichiara "Sono andato live per più di 4 anni e ci sono comunque settimane in cui per la maggior parte del tempo sto trasmettendo per nessuno".

"Il primo spettatore sembrava quasi surreale. [...] Twitch è impostato per potenziare coloro che sono già famosi, quindi se qualcuno ti trova, significa che ti stava cercando e pensava che tu potessi essere il tipo di persona che voleva guardare", ha dichiarato lo streamer Richárd Szélesy.

Questa situazione ha creato diverse pratiche più o meno legali, dal classico "follow4follow" al boost degli account attraverso dei bot a pagamento. Ci sono delle live pensate esclusivamente con lo scopo di scambiarsi il tanto osannato "follow". Insomma, non è tutto oro quel che luccica e ci sono parecchie persone che passano anni prima di mollare la presa o di crearsi una propria community.

Per questo motivo, qualcuno ha pensato di provare a dare una mano a queste persone, lanciando un sito che raccoglie tutti gli streaming con zero spettatori. Questo si chiama LonelyStreams e stima che attualmente ci siano circa 3000 live di questo tipo.

Aprendo il portale in questione, ci siamo ritrovati dinanzi a uno streaming contenente la grafica che potete vedere qui sotto, che mostra chiaramente come il giovane streamer in questione avesse 5 spettatori su YouTube e 0 su Twitch (il counter doveva ancora aggiornarsi con la nostra visualizzazione).

Immagine di copertina di The Verge