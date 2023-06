Twitch, stretta sui contenuti per adulti: arrivano le nuove categorie, ecco cosa cambia

Poco dopo il blocco (momentaneo) dei contenuti sponsorizzati su Twitch, la piattaforma viola torna a mettere mano alla sua policy sui contenuti. Stavolta, però, il colosso dello streaming video ha deciso di diversificare la classificazione dei contenuti per adulti, che fino ad ora sono tutti ricaduti sotto la medesima etichetta.

Un post sul blog di Twitch ha infatti svelato i nuovi Content Classification Labels, che vanno a "scorporare" la macro-categoria dei "contenuti per adulti" in più sotto-categorie, come "giochi per un pubblico maturo", "temi a sfondo sessuale", "elevato numero di volgarità e profanità", "gioco d'azzardo", "violenza e contenuti espliciti" e infine "droghe, intossicazioni o utilizzo eccessivo di tabacco".

Ovviamente, l'assegnazione o meno di una o più etichette ad uno streamer dipende sia dallo streamer che dal gioco che sta giocando: se state giocando ad una produzione per soli adulti, per esempio, verrete etichettati nel label corrispondente a prescindere dai comportamenti che manterrete durante la sessione. Al contrario, se state giocando ad un videogiochi per tutti ma utilizzate un linguaggio eccessivo o scorretto, finirete comunque tra i contenuti per adulti.

In ogni caso, anche le guideline di classificazione dei contenuti di Twitch sono state aggiornate con dei chiarimenti estremamente precisi su ciascuna "etichetta" dei contenuti per adulti, in modo da evitare futuri problemi nella categorizzazione dei vostri stream. In ogni caso, per categorizzare correttamente le vostre sessioni di streaming, vi basterà andare nelle informazioni di ciascuna e attivare i toggle corrispondenti a tutte le tipologie di contenuti per adulti presenti nella vostra trasmissione.

Ricordatevi, però, che tutti i toggle abilitati a fine streaming resteranno attivi anche per quello successivo. Se invece notate che uno streamer che seguite o in cui vi imbattete per caso utilizza le etichette in modo scorretto (o non le utilizza quando dovrebbe), potete semplicemente segnalare il suo profilo a Twitch.