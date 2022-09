Twitch, stretta per il gioco d'azzardo: dal 18 Ottobre in vigore le nuove regole

Twitch, in risposta alle pressioni arrivate negli ultimi tempi da streamer ma anche dai propri utenti, ha annunciato che a partire dal prossimo 18 Ottobre 2022 entreranno in vigore le nuove regole per lo streaming del gioco d’azzardo.

La piattaforma, in un comunicato pubblicato su Twitter, ha spiegato che vieterà lo “streaming di siti dedicati al gioco d’azzardo che includono slot, roulette o giochi di dadi” .

Occorre precisare che non si tratta di una stretta totale: saranno consentite le live che hanno ad oggetto scommesse sportive, fantasy sport e poker, mentre lo streaming di slot, roulette e dati sarà vietato solo se i siti web non hanno ottenuto la licenza ad operare negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni e non “forniscono una protezione sufficiente per i consumatori”.

Tra le prime piattaforme ad essere interessate dal divieto figura Stake, che era uno dei più famosi ed utilizzati su Twitch, in quanto trasmesso anche da streamer come xQc e Trainwreckstv. Nel post vengono citate anche Duelbits e Roobet, ma Twitch spiega che in futuro alla lista se ne potrebbero aggiungere altre.

La notizia sarà accolta sicuramente con piacere da tutti coloro che ultimamente si sono scagliati contro il proliferare di live (soprattutto IRL) in cui gli streamer giocavano d’azzardo in diretta.

Qualche settimana fa, inoltre, Twitch aveva annunciato una stretta contro i raid d’odio attraverso una serie di strumenti per combatterli.