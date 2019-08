Twitch Studio sfida OBS: lanciato il programma ufficiale per gli streamer

Twitch Studio, questo è il nome del software ufficiale che sta per sfidare OBS (Open Broadcaster Software). L'annuncio del programma è arrivato, a sorpresa, nella giornata di oggi e gli interessati possono già registrarsi per la Beta tramite il sito ufficiale di Twitch. Si tratta di una novità particolarmente interessante per gli streamer.

Prima di Twitch Studio, per avviare uno streaming sulla piattaforma era necessario scaricare programmi di terze parti, come OBS, e trovare le giuste impostazioni per la videocamera, per il microfono e per l'eventuale scheda di acquisizione. Insomma, la configurazione iniziale poteva richiedere parecchio tempo. "Non vogliamo che tu debba sorbirti un'ora di installazione. Vogliamo che tu riesca a godere subito della tua passione", ha dichiarato un portavoce di Twitch.

"Abbiamo ascoltato i feedback degli utenti, parlato della loro esperienza, di come hanno iniziato a effettuare streaming, di come stanno progredendo. [...] E un punto dolente è stato che l'intrattenimento multiplayer è davvero divertente, è davvero avvincente, ma l'asticella per iniziare davvero è piuttosto alta. [...] Si tratta di interagire con il pubblico e di riuscire a costruire quel magico rapporto. [...] E questo è qualcosa che vogliamo semplificare". Insomma, Twitch Studio si pone l'obiettivo di semplificare la procedura per effettuare le dirette sulla piattaforma. Tutto questo senza dover passare per software realizzati da terze parti.

Il target principale è quello dei nuovi streamer che vogliono iniziare, visto che difficilmente i Content Creator più "datati" cambieranno programma per effettuare le dirette. Per maggiori informazioni su Twitch Studio, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alle FAQ ufficiali (in inglese).