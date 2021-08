Twitch taglia i prezzi degli abbonamenti in Italia, supportare i creator ora costa meno

Interessante novità dal fronte Twitch in giornata odierna. La piattaforma di Amazon infatti ha annunciato oggi una riduzione del 20% sul prezzo degli abbonamenti in Italia, che sarà attivo per tutti entro una settimana.

Il prezzo delle sottoscrizioni passerà dagli attuali 4,99 Euro a 3,99 Euro, con un risparmio importante quindi. Al momento del rollout a livello globale dei prezzi degli abbonamenti localizzati, Twitch ha spiegato il motivo per cui l'azienda ritiene che tale mossa aumenterà sia l'accessibilità per la community che le entrate per i partner e gli affiliati.

Nel comunicato in cui spiega le ragioni di questa mossa, Twitch afferma che "rispetto ai tre mesi antecedenti l'arrivo dei prezzi localizzati per gli abbonamenti, gli spettatori e le spettatrici stanno regalando un numero di abbonamenti cinque volte superiore. Ora un numero maggiore di autori e autrici registra ricavi riconducibili agli abbonamenti, e un numero maggiore di spettatori e spettatrici supporta i propri canali preferiti". Sostanzialmente quindi, Twitch evidenzia che la riduzione dei prezzi degli abbonamenti sta contribuendo alla creazione di community vivaci.

I risultati confermano che la riduzione dei prezzi degli abbonamenti favorisce l'aumento. "Siamo lieti di annunciare che inizieremo a pubblicare i prezzi localizzati per gli abbonamenti in altri paesi del mondo. Inizieremo con gran parte delle nostre community nella regione Asia/Pacifico, entro la prossima settimana. Vogliamo introdurre l'aggiornamento dei prezzi in tutti i paesi dove è prevista la riduzione di prezzo, entro il mese prossimo. Al lancio dei prezzi nelle nuove regioni aggiorneremo le community su questo blog e sui social media" conclude Twitch che ha pubblicato un elenco dei nuovi prezzi.



